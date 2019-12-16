После концерта Макса Коржа губернатор потребовал оградить Пензу от некоторых гастролеров Культура

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал пересмотреть подход к организации гастролей приглашенных артистов на территории регионального центра после того, как во время концерта белорусского певца Макса Коржа, состоявшегося в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 6 декабря, в помещении были подожжены фаеры.

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«Недавно в Пензе на «Дизель-Арене» прошел концерт современного исполнителя Макса Коржа, на котором фанаты устроили настоящее огненное шоу. Буквально полыхал открытый огонь в здании, где было не менее 5 тыс. человек. Обеспокоенные родители, видя это, писали мне обращения, показывали видео. Сегодня МЧС и прокуратура проводят проверку», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 16 декабря.

По словам министра физкультуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, по линии ведомства также проведено разбирательство.

«Дело в том, что концертов [в СЗК «Дизель-Арена»] достаточно много было, но здесь, как оказалось, очень своеобразная публика», — пояснил он, уточнив, что приехали целые автобусы поклонников музыканта из других субъектов РФ, в том числе из Краснодарского края и Москвы, среди которых были и футбольные фанаты.

Григорий Кабельский добавил, что в итоге «серьезная вакханалия началась».

Он подчеркнул, что были сделаны соответствующие выводы и теперь планируется более детально прописывать соблюдение требований безопасности в контрактах с организаторами концертов.

В свою очередь губернатор поручил согласовывать проведение всех подобных мероприятий с руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисой Рябихиной.

«Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации фанаты. Не надо! Не нужны нам такие деньги! Не нужны нам такие исполнители! Не нужны! А если бы что-то произошло? А если бы погибли люди? Сейчас уже в наручниках бы сидели», — отметил Иван Белозерцев.

Он также призвал обращать внимание на содержание готовящихся концертов.

«Если там аморальщина, бескультурие, нам такие исполнители не нужны!» — заявил губернатор.