EN
16:35:04 Четверг, 16 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская библиотека подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории»

11:20 | 16.01.2020 | Культура

Печать

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории», организованный президентской библиотекой.

Пензенская библиотека подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На него принимаются подобранные по коллекционному принципу текстовые, изобразительные и другие материалы краеведческого характера, включающие в себя оригинальные архивные, рукописные документы, различные виды печатной продукции, отражающие ход истории и современные события.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, сотрудники учреждения подобрали для конкурса коллекцию книг из библиотеки Венденского 178-го пехотного полка, который в 1910–1914 годах дислоцировался в Пензенской губернии. Среди них — учебная литература, справочные издания и военно-исторические исследования.

Лауреаты конкурса получат право на включение предоставленных в составе заявки материалов в план оцифровки президентской библиотеки в 2020 году.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области женщина лишилась денег после установки «банковского антивируса» Житель Сердобска приговорен к 7 годам колонии за убийство брата
В Пензе уголовное дело завели на призывника, не явившегося на сборный пункт Пять пензенских мероприятий включены в число 200 лучших событий года
Областные соревнования по футболу объединят в Каменке 200 школьников В Никольске мужчина подозревается в избиении сожительницы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама