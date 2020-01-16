Пензенская библиотека подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории» Культура

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова подала заявку на конкурс «Наш регион: избранные страницы истории», организованный президентской библиотекой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На него принимаются подобранные по коллекционному принципу текстовые, изобразительные и другие материалы краеведческого характера, включающие в себя оригинальные архивные, рукописные документы, различные виды печатной продукции, отражающие ход истории и современные события.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, сотрудники учреждения подобрали для конкурса коллекцию книг из библиотеки Венденского 178-го пехотного полка, который в 1910–1914 годах дислоцировался в Пензенской губернии. Среди них — учебная литература, справочные издания и военно-исторические исследования.

Лауреаты конкурса получат право на включение предоставленных в составе заявки материалов в план оцифровки президентской библиотеки в 2020 году.