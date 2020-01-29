EN
18:00:12 Среда, 29 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе фестиваль «Открытый мир библиотек» посвятят 75-летию Великой Победы

09:00 | 29.01.2020 | Культура

Печать

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. XV книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», который начнет свою работу в Пензе во вторник, 4 февраля, будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Пензе фестиваль «Открытый мир библиотек» посвятят 75-летию Великой Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, в историческом корпусе запланирована презентация обновленной экспозиции музея книги военных лет «Солдатский привал». Зрители увидят издания и видеоматериалы об истории 354-й стрелковой дивизии.

Кроме того, гости смогут ознакомиться с просветительскими программами центральных муниципальных библиотек Пензенской области, посвященных Году памяти и славы.

Также ожидаемым событием является презентация второго — дополненного — издания книги воспоминаний о пензенском краеведе Олеге Савине «Неисправимый романтик».

В новом корпусе в этот день состоится большой концерт. Творческая мастерская Натальи Арефьевой представит на суд зрителя новую театрализованную композицию по стихам о войне, а юные солисты вокальной студии «Continent Music» исполнят попурри на песни военных лет.

Помимо этого, на сцене выступит ансамбль «Злато-Серебро».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в 2019 году в ДТП погибли более 200 человек Врач прокомментировал состояние здоровья хоккеистов китайского клуба, прибывших в Пензу
В Пензенской области начали вручать медали к 75-летию Великой Победы В Пензе осужденные изготовят обувь почти на 3,5 млн. рублей
В Пензе три школьника стали победителями регионального этапа олимпиады по экологии Пензенские абоненты «Ростелекома» увидят «Семью Сопрано» в переводе Гоблина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама