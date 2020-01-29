В Пензе фестиваль «Открытый мир библиотек» посвятят 75-летию Великой Победы Культура

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. XV книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», который начнет свою работу в Пензе во вторник, 4 февраля, будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, в историческом корпусе запланирована презентация обновленной экспозиции музея книги военных лет «Солдатский привал». Зрители увидят издания и видеоматериалы об истории 354-й стрелковой дивизии.

Кроме того, гости смогут ознакомиться с просветительскими программами центральных муниципальных библиотек Пензенской области, посвященных Году памяти и славы.

Также ожидаемым событием является презентация второго — дополненного — издания книги воспоминаний о пензенском краеведе Олеге Савине «Неисправимый романтик».

В новом корпусе в этот день состоится большой концерт. Творческая мастерская Натальи Арефьевой представит на суд зрителя новую театрализованную композицию по стихам о войне, а юные солисты вокальной студии «Continent Music» исполнят попурри на песни военных лет.

Помимо этого, на сцене выступит ансамбль «Злато-Серебро».