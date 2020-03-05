В пензенском драмтеатре подвели итоги 10-летней работы в здании, построенном после пожара Культура

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. 80 премьерных постановок вышло в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского с момента ввода в эксплуатацию нового здания, построенного на месте прежнего, которое было уничтожено в результате крупного пожара.

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«В репертуаре сохраняется 48 спектаклей, причем 17 из них — 35% — по произведениям русской и зарубежной классики, а 14, то есть 29%, — постановки для детей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры по случаю 10-летия со дня открытия премьеры в здании театра 5 марта 2010 года.

В нем добавляется, что труппу пополнили 28 актеров, а всего их насчитывается 41, причем четверть из них — молодежь в возрасте до 30 лет.

«И еще появилось многое, чего раньше не было вообще или не бывало уже давно. Театр впервые в своей истории стал выезжать с гастролями за границу. Начиная с 2011 года, прошло уже 14 зарубежных поездок. Спектакли и актеры театра за 10 лет стали лауреатами и дипломантами 26 всероссийских и международных фестивалей. Театр сам организовал и провел четыре масштабных фестиваля — окружной фестиваль «Театральное Поволжье» в 2011-м и трижды, в 2014-м, 2017-м и 2019-м, — международный театральный фестиваль «Маскерадъ». Заработала малая сцена, открытая для экспериментальных постановок по произведениям современной драматургии. Регулярно проходят зрительские обсуждения премьер, актерские читки новых пьес, творческие лаборатории», — отмечается в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что действуют такие долгосрочные творческие проекты, как «Из-под пера» и «Открытая сцена — молодым».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 января 2008 года в Пензе сгорело здание областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Пожар, который длился около десяти часов, тушили силами всех специальных подразделений Пензы и Заречного. По подсчетам специалистов, площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Причиной возгорания были признаны технические неисправности в электропроводке здания. Короткое замыкание произошло в одном из светильников на потолке театра, и огонь быстро распространился по чердачному помещению.

После чрезвычайного происшествия в Пензе был открыт счет для благотворительных пожертвований на строительство нового здания областного драматического театра. Примерно через полгода — к июню 2008 года — было собрано около 35 млн. рублей. Всего же, по подсчетам экспертов, требовалось около 1,5 млрд. рублей.

23 января 2008 года президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Василием Бочкаревым заявил, что федеральное правительство поможет восстановить драматический театр на условиях софинансирования.

В феврале–июне 2008 года сгоревшее здание театра было полностью разобрано. Позже был проведен открытый конкурс на архитектурный образ нового здания театра. В нем приняли участие наиболее авторитетные мастерские и проектный институт города Пензы. В итоге большинство голосов жюри присудило проекту, выполненному персональной творческой мастерской под руководством Александра Бреусова (главный архитектор проекта Алевтина Чибирева, автор архитектурного решения фасадов Игорь Кудряшов) с классической схемой планировочного решения для зданий театра.

Новое здание было построено чуть более чем за 1,5 года, и 5 марта 2010 года на сцене театра состоялся премьерный показ спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя.