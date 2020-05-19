Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе завершена почти на 85% — министр Культура

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе, в котором планируется открыть центр культурного развития «На Ленинградской», завершена почти на 85%. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова по итогам посещения объекта во вторник, 19 мая.

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«Проводятся работы по устройству декоративных элементов в зрительном зале, монтажу светильников, устройству стен из керамогранитной плитки, установке дверных блоков, покраске потолка коридоров третьего этажа», — прокомментировала она увиденное.

Татьяна Курдова добавила, что также осуществляется монтаж оборудования сцены.

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Территория около здания бывшего дома офицеров. Пенза, 7 мая 2020 г.

По данным пресс-службы Минкультуры Пензенской области, из-за ограничений, введенных в регионе и в стране в целом в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполнить поручение губернатора Ивана Белозерцева о завершении реконструкции здания к маю 2020 года не удалось — объект намечено сдать в сентябре.

Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе ведется в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В здании предусмотрены: зрительный зал на 450 мест, выставочные холл-зоны, конференц-зал, залы хореографии и хорового пения, а также другие помещения.

На базе центра планируют осуществлять деятельность около 25 клубных формирований, любительских объединений по интересам и спортивных секций.