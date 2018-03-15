На реконструкцию пензенского дома офицеров потребуется свыше 600 млн. рублей Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Общая стоимость реконструкции гарнизонного дома офицеров на Западной поляне в Пензе и нового оборудования для него превысит 600 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Обновление объекта будет вестись поэтапно в течение трех лет.

В 2018 году из регионального бюджета намечено выделить 100 млн. рублей.

В настоящий момент получено экспертное заключение на проектную документацию.

Планируется, что в реконструированном здании разместится центр культурного развития «На Ленинградской». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания предлагалось увеличить за счет возведения пристроев.

В ноябре 2017 года в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что ремонт здания гарнизонного дома офицеров планируется выполнить в 2018 году.