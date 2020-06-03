В Пензе библиотекари подготовили онлайн-игру на основе краеведческого материала Культура

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Библиотекари Пензы подготовили интерактивную онлайн-игру, участникам которой будет предложено отправиться в виртуальное путешествие по районам города — Ленинскому, Октябрьскому, Железнодорожному и Первомайскому.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Игрокам предстоит пройти тесты и разгадать ребусы. В ходе выполнения заданий они смогут увидеть, как выглядели улицы Пензы 100 лет назад.

Один из блоков будет посвящен известным землякам — деятелям искусства, культуры, спорта и науки.

Также предусмотрена станция «Байки краеведа», которая, как ожидается, будет особенно интересна любителям городских легенд.

«Мы постарались сделать задания разного уровня сложности. Это будет информационно-развлекательный квест. Все участники получат сертификаты о его прохождении», — пояснила куратор проекта «Я знаю свой район» Наталья Аляева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, игра будет доступна на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» утром 12 июня.