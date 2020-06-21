Парк музея-заповедника «Тарханы» будет открыт для посетителей с 23 июня Культура

Пенза, 21 июня 2020. PenzaNews. Парк государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», расположенного в Белинском районе Пензенской области, будет открыт для посетителей со вторника, 23 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посещение тарханского парка возможно только по предварительному заказу. Проведение индивидуальных экскурсий допустимо в группах не более пяти человек. Туристско-экскурсионные группы не обслуживаются», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что гости музея-заповедника должны иметь маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

«По возможности [следует] выбирать бесконтактные системы оплаты билетов», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.