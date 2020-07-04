Всероссийский лермонтовский праздник впервые организован в онлайн-формате Культура

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Всероссийский лермонтовский праздник, который ежегодно проходит на территории государственного музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области, впервые организован в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«К сожалению, в этом году нам помешала болезнь, которая гуляет по всему миру, но это не значит, что Лермонтов не соберет нас еще раз, в 49-й раз. [...] Мы снова на празднике, только пройдет он в несколько другом режиме. Вы не увидите ни эту огромную поляну, которая наполняется каждый лермонтовский праздник огромным количеством людей, ни поля широкие, окружающие тарханскую усадьбу, ни небо над этой усадьбой — высокое и бесконечное, но праздник состоится», — сказала директор государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, открывая мероприятие, трансляция которого ведется на сайте учреждения культуры и на портале YouTube.

Она добавила, что в этом году праздник будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет он под девизом: «И все-таки мы победили».

В продолжение мероприятия начальник министерства культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова объявила имена лауреатов ежегодной премии имени М.Ю. Лермонтова за вклад в литературное творчество и культурно-просветительскую деятельность.

«В 2020 году лауреатами лермонтовской премии стали Валерий Сухов за поэтический сборник «Холмы земные», Максим Замшев за книгу «Концертмейстер» и пензенский русский народный хор имени Октября Гришина за творческий проект «В Пензе вся история России», — сказала она.