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Представители Лиги защиты культуры попросили помещение в Пензе в безвозмездное пользование

10:01 | 08.07.2020 | Культура

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Представители регионального отделения международной общественной организации «Лига защиты культуры» обратились к главе Пензы Владимиру Мутовкину с просьбой оказать содействие в решении вопроса о предоставлении занимаемого НКО помещения на улице Ворошилова в безвозмездное пользование на неопределенный срок.

Представители Лиги защиты культуры попросили помещение в Пензе в безвозмездное пользование

Фото: Pgduma.ru

В настоящее время оплата аренды осуществляется за счет личных средств руководства некоммерческой организации.

Представители «Лиги защиты культуры» заверили, что в случае передачи помещения в безвозмездное пользование они возьмут на себя расходы на жилищно-коммунальные услуги.

По словам Владимира Мутовкина, ходатайство общественников будет рассмотрено, а решение вопроса он возьмет на личный контроль.

«Ваша организация неоднократно награждалась грамотами и дипломами руководства областного центра, что говорит о большой значимости вашей работы. Культурно-просветительская деятельность и духовно-нравственное воспитание молодежи являются главными ориентирами сегодняшней политики государства», — цитирует главу Пензы пресс-служба гордумы.

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