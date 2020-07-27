EN
19:19:18 Понедельник, 27 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 324 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 418 человек выписаны, 80 пациентов умерли

В Пензенской области создано ГАУК «Центр культурного развития»

14:16 | 27.07.2020 | Культура

Печать

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Государственное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития» («ЦКР») создано в Пензенской области в соответствии с постановлением регионального правительства №448-пП.

В Пензенской области создано ГАУК «Центр культурного развития». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сведения о регистрации юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 24 июля.

Учредителем вновь созданного учреждения стало министерство культуры и туризма Пензенской области.

Директором ГАУК «Центр культурного развития» назначена Елена Логинова.

Адрес учреждения, указанный в едином государственном реестре юрлиц: Пенза, улица Белинского, строение 10, офис №2.

Читайте также

В центре «На Ленинградской» разместятся не менее 25 коллективов и объединений — министр

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», центр культурного развития будет действовать в Пензе на Западной поляне в здании бывшего дома офицеров, реконструкция которого ведется с 2018 года.

Заказчиком работ на объекте является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В мае 2018 года учреждение заключило с ООО «Евростандарт» госконтракт на 411 млн. рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 416 млн. рублей. Предполагаемый срок окончания работ — декабрь 2020 года.

В сентябре 2019-го с ООО «Евростандарт» был заключен еще один контракт — на выполнение строительно-монтажных работ по внедрению универсального механико-аппаратного программируемого мультимедийного комплекса (УМАПМК) концертного зала. Его цена составила около 245,8 млн. рублей. Контракт также рассчитан по декабрь 2020 года.

Помимо этого, дополнительные денежные средства направляются на оснащение центра культурного развития мебелью и оборудованием.

Новости партнеров
Читайте также
ФАП в Мансуровке введен в эксплуатацию — Минздрав Проверка организована по факту гибели мужчины на водоеме в Сосновоборском районе
Аферист, обманувший жителя Колышлейского района, найден в Ростовской области Получить справку для лагеря в Пензенской области можно только по записи
По факту смертельного ДТП в Бековском районе организована проверка Жительница Пензы перевела мошеннику 640 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама