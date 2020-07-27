В Пензенской области создано ГАУК «Центр культурного развития» Культура

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Государственное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития» («ЦКР») создано в Пензенской области в соответствии с постановлением регионального правительства №448-пП.

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Сведения о регистрации юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 24 июля.

Учредителем вновь созданного учреждения стало министерство культуры и туризма Пензенской области.

Директором ГАУК «Центр культурного развития» назначена Елена Логинова.

Адрес учреждения, указанный в едином государственном реестре юрлиц: Пенза, улица Белинского, строение 10, офис №2.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», центр культурного развития будет действовать в Пензе на Западной поляне в здании бывшего дома офицеров, реконструкция которого ведется с 2018 года.

Заказчиком работ на объекте является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В мае 2018 года учреждение заключило с ООО «Евростандарт» госконтракт на 411 млн. рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 416 млн. рублей. Предполагаемый срок окончания работ — декабрь 2020 года.

В сентябре 2019-го с ООО «Евростандарт» был заключен еще один контракт — на выполнение строительно-монтажных работ по внедрению универсального механико-аппаратного программируемого мультимедийного комплекса (УМАПМК) концертного зала. Его цена составила около 245,8 млн. рублей. Контракт также рассчитан по декабрь 2020 года.

Помимо этого, дополнительные денежные средства направляются на оснащение центра культурного развития мебелью и оборудованием.