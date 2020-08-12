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В Пензу доставлены картины из экспозиции рязанского музея

13:00 | 12.08.2020 | Культура

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Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Произведения из коллекции рязанского художественного музея имени И.П. Пожалостина доставлены в пензенскую картинную галерею имени К.А. Савицкого в рамках подготовки обменных выставок.

В Пензу доставлены картины из экспозиции рязанского музея. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты галереи уже приступили к распаковке и проверке произведений искусства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В ведомстве добавили, что пензенцы смогут ознакомиться с картинами в губернаторском доме начиная с 4 сентября — в этот день там начнет работу выставка «Немеркнущий свет красоты». Живопись XIX – начала ХХ веков».

«В экспозицию войдет около 40 живописных произведений академического и салонного искусства», — сказали в пресс-службе, отметив, что посетители губернаторском дома увидят работы из коллекции, собранной генералом Василием Крестьяниновым.

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