Проведена экспертиза проектной документации на реконструкцию планетария в Пензе Общество

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Экспертиза проектной документации на реконструкцию планетария, который находится на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, проведена. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект готов и прошел экспертизу», — проинформировал он министра культуры России Ольгу Любимову в ходе совещания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи в минувший вторник, 31 марта.

Глава федерального ведомства пояснила, что руководству Пензенской области необходимо учесть все риски и определиться со сроками начала работ.

«Имеется перераспределяемая сумма, которой мы могли бы поддержать регион при условии, что он будет готов освоить эти средства», — цитирует Ольгу Любимову пресс-служба облправительства.

Читайте также

Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», деревянное здание планетария в Пензе было закрыто в 2010 году для безопасности посетителей.

В мае 2017 года на объекте состоялось выездное совещание с участием губернатора Ивана Белозерцева, главной темой которого стала предстоящая реконструкция. Глава региона поручил заложить в бюджете области необходимые средства. Согласно озвученным данным, стоимость работ вместе с оснащением на тот момент оценивалась почти в 180 млн. рублей.

26 декабря 2017 года в ходе пресс-конференции в правительстве Пензенской области, Иван Белозерцев заявил, что к реконструкции планетария планируется приступить не позднее 2019 года.

В августе 2019 года здание планетария и земельный участок площадью около 5 тыс. кв. метров были переданы из муниципальной собственности в областную.

В декабре губернатор Иван Белозерцев выразил надежду на то, что реконструкция деревянного здания планетария в Пензе будет начата в 2020 году.