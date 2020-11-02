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Вечер актерской песни ждет поклонников пензенского драмтеатра в «Ночь искусств»

11:41 | 02.11.2020 | Культура

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» вечером в предстоящий вторник, 3 ноября.

Вечер актерской песни ждет поклонников пензенского драмтеатра в «Ночь искусств». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, зрителей ждет вечер актерской песни, который будет организован в онлайн-формате.

Артисты театра предстанут в качестве вокалистов. В их сольном и дуэтном исполнении прозвучали романсы, народные песни, музыка из кинофильмов, композиции советской и современной эстрады.

Среди участников концерта — народная артистка России Галина Репная, Ольга Белякова, Вера Дупенко, Альберт Ибраев, Сергей Пахомов, Артем Тихомиров, Елена Ушкина и Юлия Черемухина.

Аккомпанировать на рояле будут Ольга Роба и Валерий Куликов. Ведущий вечера — Владислав Матюкин.

Трансляция записи вечера актерской песни будет вестись на сайте учреждения и на его канале на портале YouTube.

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