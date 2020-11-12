В Пензенской области стартовал театральный фестиваль «Золотая провинция» Культура

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. IX международный театральный фестиваль «Золотая провинция» стартовал в Пензенской области.

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По словам врио заместителя министра культуры и туризма региона Владимира Карпова, обсуждения, проводить ли это мероприятие в текущем году, шли длительное время.

«Фестиваль должен был состояться еще в апреле. Потом в связи с отменой всех массовых мероприятий учреждения культуры долго не работали. Сейчас не в полную силу, но все равно культура начинает пробуждаться. [...] Мы приняли решение, что искусство должно жить», — сказал он в ходе церемонии открытия фестиваля, состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского вечером в среду, 11 ноября.

В свою очередь член жюри, актер театра и кино Роман Калькаев выразил признательность тем, благодаря кому фестиваль все-таки состоялся.

«В предлагаемых обстоятельствах сегодняшнего времени, когда театральным коллективам приходится непросто, а детские коллективы практически сейчас разобщены и наши дети сидят дома наедине с мониторами своих компьютеров, «Золотая провинция» является таким живым театральным источником, который дарит яркие эмоции, впечатления, знакомства с новыми коллективами и встречу со старыми друзьями», — отметил он.

Роман Калькаев выразил мнение, что данный культурный проект является уникальным, поскольку на одну сцену с уже маститыми артистами выходят юные таланты.

Важность проведения театрального фестиваля в условиях сохранения ограничений из-за коронавируса также отметил актер театра и кино Андрей Зибров, до церемонии открытия представивший на малой сцене моноспектакль «Рассказы бродячей собаки», на котором, по его словам, присутствовали 25 зрителей.

«У нас получилось обменяться энергией. Людям было интересно. Я вновь убедился, что моя профессия все-таки не умирает. Она нужна вам, а вы нам, артистам, очень нужны. Без вас нашей профессии не существует», — подчеркнул он.

Обращаясь к собравшимся, художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков напомнил, что подготовка трагикомедии «Чума на оба ваших дома!», которой решено открыть фестиваль, выпала на период, когда мир столкнулся с пандемией, в итоге премьера постановки состоялась совсем недавно.

«На сегодняшний день этот спектакль — символ выживаемости театра», — сказал он.

Сергей Казаков призвал зрителей и актеров не унывать.

«Все будет хорошо и все будет правильно. На этом построен мир», — отметил он.

В завершение официальной части присутствующих поприветствовала художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

«Спасибо вам, родные мои, что вы здесь, в этом зале! Большое вам спасибо! Несмотря на те преграды, которые были и есть сейчас, мы все-таки здесь», — подчеркнула она.

Программа фестиваля «Золотая провинция» рассчитана по 17 ноября. В ходе него на театральных площадках Пензы, Кузнецка и Заречного будет представлено 24 театральные постановки 20 российских и зарубежных коллективов. Оценивать работы будет профессиональное жюри, которое возглавила президент благотворительного фонда Олега Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова.