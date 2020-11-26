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В пензенском драмтеатре изменят формат новогодних представлений с учетом ограничений

17:10 | 26.11.2020 | Культура

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Формат проведения новогодних представлений в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского будет скорректирован с учетом ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.

В пензенском драмтеатре изменят формат новогодних представлений с учетом ограничений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не будет привычного хоровода у елки, Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей прямо со сцены большого зала и там же проведут несколько игр, в которые можно будет играть, сидя в креслах. Да и сам зал будет наполняться максимум наполовину, причем, согласно противоэпидемическим указаниям Роспотребнадзора, юные зрители вместе со своими родителями будут располагаться на значительном расстоянии друг от друга. Но главное — праздник все-таки состоится», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что после игр дети увидят сказку «Двенадцать месяцев», которая шла в новогоднюю кампанию несколько лет назад.

«24 ноября известный российский хореограф, режиссер и педагог Алексей Зыков из Саратова приступил к восстановительным репетициям спектакля с частично обновленным актерским составом», — сказано в сообщении.

В анонсе уточняется, что новогодние представления в драмтеатре начнутся 19 декабря, а продажу билетов на них планируется открыть в начале месяца.

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