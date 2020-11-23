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В Пензенской области пока не планируется отменять новогодние елки

10:09 | 23.11.2020 | Культура

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Новогодние елки пока не планируется отменять в Пензенской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области пока не планируется отменять новогодние елки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Должны быть проработаны совместно с Роспотребнадзором рекомендации по проведению новогодних праздников, новогодних елок, я имею в виду. Дети ждут новогодние елки, надо готовиться к этому. Пока отменять мы не планируем, посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.

Губернатор поручил сформировать график проведения праздничных мероприятий с указанием возможного числа участников, а также подготовить соответствующие помещения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

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