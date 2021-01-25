На разработку документации для реконструкции «Родины» в Пензе выделено 15 млн. рублей Культура

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. 15 млн. рублей бюджетных средств выделено на разработку проектно-сметной документации, необходимой для реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соответственно, за этот год ПСД будет сделана», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 января.

По словам Олега Ягова, объект сложный, по предварительной оценке, имеются проблемы с фундаментом.

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Он пояснил, что в настоящее время совместно с министерством культуры и туризма Пензенской области ведется подготовительная работа, до середины февраля планируется подготовить задание на разработку документации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что здания двух бывших пензенских кинотеатров «Москва» и «Родина» планируется вернуть в собственность региона. Он предложил в перспективе открыть в «Родине» отделение ЗАГСа, чтобы после регистрации брака православные пары могли отправиться венчаться в Спасский кафедральный собор.

В августе 2018 года губернатор Иван Белозерцев в Москве обсудил возможность выкупа здания с представителями компании «Тетис Кэпитал».

В 2019 году оно было приобретено в собственность Пензенской области за 28 млн. рублей.