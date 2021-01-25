EN
17:17:35 Понедельник, 25 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На разработку документации для реконструкции «Родины» в Пензе выделено 15 млн. рублей

10:28 | 25.01.2021 | Культура

Печать

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. 15 млн. рублей бюджетных средств выделено на разработку проектно-сметной документации, необходимой для реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На разработку документации для реконструкции «Родины» в Пензе выделено 15 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соответственно, за этот год ПСД будет сделана», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 января.

По словам Олега Ягова, объект сложный, по предварительной оценке, имеются проблемы с фундаментом.

Читайте также

Здание пензенской «Родины» приобретено в областную собственность за 28 млн. рублей

Он пояснил, что в настоящее время совместно с министерством культуры и туризма Пензенской области ведется подготовительная работа, до середины февраля планируется подготовить задание на разработку документации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что здания двух бывших пензенских кинотеатров «Москва» и «Родина» планируется вернуть в собственность региона. Он предложил в перспективе открыть в «Родине» отделение ЗАГСа, чтобы после регистрации брака православные пары могли отправиться венчаться в Спасский кафедральный собор.

В августе 2018 года губернатор Иван Белозерцев в Москве обсудил возможность выкупа здания с представителями компании «Тетис Кэпитал».

В 2019 году оно было приобретено в собственность Пензенской области за 28 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе женщина попалась на уловку мошенника о выплате компенсации на ребенка Пара из Белинского района обвиняется в разбойном нападении и причинении смерти пенсионеру
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и пяти районах Регион получит 100 млн. рублей на оборудование для бактериологической лаборатории
На дорогах Пензенской области будут выявлять водителей, лишенных прав В Пензе подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама