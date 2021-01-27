Пензенская библиотека для детей и юношества получила в дар более 80 новых книг Культура

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества получила в дар от российской государственной детской библиотеки более 80 новых книг. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В ведомстве уточнили, что в их числе — 12-томник «Великая Отечественная война 1941–1945 годов», подготовленный редакционной комиссией под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, иллюстрированное энциклопедическое издание «Великая Победа», книга литературоведа Марии Ждановой «Великая Отечественная война в прозе и кино».

«В комплект подаренных изданий входят «Географический лексикон российского государства», впервые опубликованный в Москве в 1773 году, — уникальный исторический источник, являющийся первым русским географическим словарем; а также книги о российской поэзии и искусстве XIX–XX веков», — добавили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что после оформления поступившие издания будут доступны читателям библиотеки.