В Пензе решено воссоздать музыкальный колледж имени А.А. Архангельского Культура

Пенза, 17 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко принял решение воссоздать музыкальный колледж имени А.А. Архангельского, который прекратил свое существование как самостоятельное образовательное учреждение в 2013 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Классы для профессионального обучения пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов были открыты при пензенском отделении Русского музыкального общества 24 сентября 1882 года. Первым директором стал выпускник Петербургской консерватории, композитор и теоретик Михаил Илларионович Костромитинов. В 1918 году музыкальные классы переименовали в народную консерваторию. В 1920-х годах название менялось еще дважды. Сначала это была музыкальная школа второй ступени, затем музыкальный техникум. В 1934-м он поменял свой статус на училище. С 2002 года училищу было присвоено имя Александра Андреевича Архангельского, выдающегося хорового дирижера и композитора», — напоминается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2013 году произошло объединение музыкального колледжа с колледжем культуры и искусств.

«Временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко принято решение о воссоздании пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского с 1 сентября 2021 года», — сказано в тексте.