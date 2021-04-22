В Пензе начала работу конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Эдгема Тенишева Культура

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия», посвященная 100-летию со дня рождения Эдгема Тенишева, начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 22 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Трехдневное мероприятие объединило лингвистов, философов, историков, археологов, этнографов, искусствоведов, культурологов, экологов, экономистов, демографов, краеведов, представителей туристических организаций, работников музеев, заповедников и учреждений культуры, а также преподавателей и студентов.

Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что Эдгем Тенишев внес большой вклад в развитие языкознания, этнографии и исторической науки.

«Вся жизнь ученого служит примером, как надо работать и хранить межнациональное единство, ценить взаимообогащение культур. Эта конференция — хорошая основа для того, чтобы лучшие традиции поддерживались и развивались», — сказал он.

За значительный личный вклад в сохранение национальных традиций и гармонизацию межнациональных отношений в Пензенской области дочери ученого Айше Тенишевой вручено благодарственное письмо губернатора, заместителю председателя татарской национально-культурной автономии региона Венере Мухамеджановой — почетная грамота.

За вклад в укрепление межнационального мира и согласия в Российской Федерации благодарности комитета Государственной думы по делам национальностей удостоен председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров, сообщает пресс-служба правительства региона.