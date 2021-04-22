EN
15:28:20 Четверг, 22 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе начала работу конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Эдгема Тенишева

14:18 | 22.04.2021 | Культура

Печать

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия», посвященная 100-летию со дня рождения Эдгема Тенишева, начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 22 апреля.

В Пензе начала работу конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Эдгема Тенишева

Фото: Pnzreg.ru

Трехдневное мероприятие объединило лингвистов, философов, историков, археологов, этнографов, искусствоведов, культурологов, экологов, экономистов, демографов, краеведов, представителей туристических организаций, работников музеев, заповедников и учреждений культуры, а также преподавателей и студентов.

Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что Эдгем Тенишев внес большой вклад в развитие языкознания, этнографии и исторической науки.

«Вся жизнь ученого служит примером, как надо работать и хранить межнациональное единство, ценить взаимообогащение культур. Эта конференция — хорошая основа для того, чтобы лучшие традиции поддерживались и развивались», — сказал он.

За значительный личный вклад в сохранение национальных традиций и гармонизацию межнациональных отношений в Пензенской области дочери ученого Айше Тенишевой вручено благодарственное письмо губернатора, заместителю председателя татарской национально-культурной автономии региона Венере Мухамеджановой — почетная грамота.

За вклад в укрепление межнационального мира и согласия в Российской Федерации благодарности комитета Государственной думы по делам национальностей удостоен председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом В «Пензаэнерго» предупредили об активизации фирм, навязывающих жителям сомнительные услуги
По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе возбуждено уголовное дело Ущерб от шквалистого ветра в Пензенской области оценят к началу следующей недели
Преподавателя пензенского филиала СамГУПС заподозрили в служебных подлогах В Башмаковском районе мужчина осужден за убийство сожительницы в новогоднюю ночь
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама