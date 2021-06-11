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Руководитель пензенского ансамбля «Славяне» Ольга Симакова погибла в ДТП

10:19 | 11.06.2021 | Культура

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Хормейстер и руководитель ансамбля народной песни «Славяне» Ольга Симакова погибла на 48-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на трассе «Пенза — Тамбов» в минувший четверг, 10 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Руководитель пензенского ансамбля «Славяне» Ольга Симакова погибла в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Коллектив министерства культуры и туризма выражает искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая память об Ольге Николаевне Симаковой навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег — всех, кому довелось с ней общаться и работать», — сказано в некрологе.

В нем подчеркивается, что Ольгу Симакову отличали талант руководителя и профессионализм, обаяние и доброта, душевность и готовность помочь.

Симакова Ольга Николаевна родилась в Пензе 11 августа 1973 года.

Окончила пензенское музыкальное училище.

Затем переехала в Самару. В 1988 году окончила Самарскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Руководитель народного хора».

С 1995 по 2009 годы была солисткой фольклорного ансамбля «Реченька».

В 2009 году был создан ансамбль народной песни «Славяне», руководителем которого стала Ольга Симакова. Под ее руководством коллектив на протяжении многих лет становился лауреатом различных фольклорных конкурсов и фестивалей. В 2021 году ансамблю было присвоено звание «Народный коллектив».

Ольга Симакова была отмечена почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, губернатора, министерства культуры и туризма региона.

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