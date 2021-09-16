В Никольском районе и Богословке в 2022 году будут созданы модельные библиотеки Культура

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Средства федерального бюджета будут выделены в 2022 году на создание двух модельных библиотек в Пензенской области — в Никольском районе и селе Богословка — по итогам конкурсного отбора, проведенного в рамках национального проекта «Культура».

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МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Никольского района» получило 197 баллов. При этом минимальное значение для центральных библиотек составляло 190.

Богословский филиал МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района» набрал 187 баллов. При этом для малых библиотек было установлено пороговое значение в 179 баллов.

На создание модельных библиотек на базе этих двух учреждений Пензенской области будет выделено 15 млн. рублей.

Всего по результатам конкурсного отбора победителями признаны 110 библиотек — 30 центральных и 80 малых — из 51 субъекта РФ. Впервые в список вошел Чукотский автономный округ.