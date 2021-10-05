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В Пензе музыкальный колледж имени Архангельского будет выделен из состава колледжа искусств

10:19 | 05.10.2021 | Культура

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Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Пензенский музыкальный колледж имени А.А. Архангельского будет выделен из состава колледжа искусств. Соответствующее постановление правительства Пензенской области №654-пП подписал губернатор Олег Мельниченко 1 октября.

В Пензе музыкальный колледж имени Архангельского будет выделен из состава колледжа искусств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реорганизовать государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский колледж искусств» путем выделения из него государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский музыкальный колледж имени А.А. Архангельского» с переходом прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом», — говорится в документе.

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В нем уточняется, что в качестве основной цели деятельности колледжа искусств определено осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации на территории Пензенской области.

«Определить в качестве основной цели деятельности учреждения [пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского] осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в области музыкального искусства», — добавляется в тексте.

В постановлении уточняется, что функции и полномочия учредителя музыкального колледжа будет осуществлять министерство культуры и туризма Пензенской области.

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