В Пензе музыкальный колледж имени Архангельского будет выделен из состава колледжа искусств Культура

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Пензенский музыкальный колледж имени А.А. Архангельского будет выделен из состава колледжа искусств. Соответствующее постановление правительства Пензенской области №654-пП подписал губернатор Олег Мельниченко 1 октября.

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«Реорганизовать государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский колледж искусств» путем выделения из него государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский музыкальный колледж имени А.А. Архангельского» с переходом прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом», — говорится в документе.

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В нем уточняется, что в качестве основной цели деятельности колледжа искусств определено осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации на территории Пензенской области.

«Определить в качестве основной цели деятельности учреждения [пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского] осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в области музыкального искусства», — добавляется в тексте.

В постановлении уточняется, что функции и полномочия учредителя музыкального колледжа будет осуществлять министерство культуры и туризма Пензенской области.