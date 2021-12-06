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Актер Карнаушкин удостоен главной награды кинофестиваля «Мужская роль»

10:39 | 06.12.2021 | Культура

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Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Актер Александр Карнаушкин удостоен главной награды завершившегося в Пензе XIII открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина за роль в фильме «Седьмой пробег по контуру земного шара». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Актер Карнаушкин удостоен главной награды кинофестиваля «Мужская роль». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Награду члены жюри вручили продюсеру картины — Елене Гликман, ставшей гостьей церемонии закрытия фестиваля», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в номинации «Надежда» отмечен молодой актер Иван Логинов за роль в картине «Зови меня Дрозд».

«Представительницы женского зрительского жюри свой приз отдали картине «Дело», — отмечается в сообщении.

В тексте поясняется, что также было вручено несколько специальных дипломов.

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