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Губернатор вручил награды за восстановление пензенского планетария

09:30 | 03.09.2023 | Культура

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Пенза, 3 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил награды специалистам, которые осуществляли реконструкцию планетария в Пензе, обеспечивали поставку, монтаж и наладку нового оборудования.

Губернатор вручил награды за восстановление пензенского планетария

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени удостоены генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Цера» Игорь Карев и руководитель ООО «Параллакс» Вячеслав Сасюк.

Почетной грамотой губернатора Пензенской области отмечены начальник участка ООО «НПЦ «Цера» Виктор Абрамов и руководитель Ассоциации планетариев Андрей Лобанов.

Награждение состоялось в рамках церемонии открытия пензенского планетария в минувшую субботу, 2 сентября.

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