Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 22 по 26 ноября Культура

Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. XV межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с 22 по 26 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Свою продукцию пензенцам представят ассоциация книгоиздателей России, арт-холдинг «Медиарост», московские издательства «Белый город», «Априори-Пресс», «РуДа», издательско-торговый дом гуманитарной книги «Гнозис», а также мордовское и татарское книжные издательства, пензенские издательства и книжные магазины», — сказано в тексте.

Из него следует, что, помимо презентаций издательств и книжных коллекций, запланированы встречи с авторами, экспертами по чтению, лауреатами литературных премий, художественные и фотовыставки, спектакли, творческие мастер-классы, музыкально-поэтические программы и профессиональные мероприятия для библиотекарей.

В тексте указано, что организатором выставки-ярмарки является областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова при поддержке Минкультуры региона и пензенского представительства Российского книжного союза.