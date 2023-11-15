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Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 22 по 26 ноября

17:52 | 15.11.2023 | Культура

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Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. XV межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с 22 по 26 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 22 по 26 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свою продукцию пензенцам представят ассоциация книгоиздателей России, арт-холдинг «Медиарост», московские издательства «Белый город», «Априори-Пресс», «РуДа», издательско-торговый дом гуманитарной книги «Гнозис», а также мордовское и татарское книжные издательства, пензенские издательства и книжные магазины», — сказано в тексте.

Из него следует, что, помимо презентаций издательств и книжных коллекций, запланированы встречи с авторами, экспертами по чтению, лауреатами литературных премий, художественные и фотовыставки, спектакли, творческие мастер-классы, музыкально-поэтические программы и профессиональные мероприятия для библиотекарей.

В тексте указано, что организатором выставки-ярмарки является областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова при поддержке Минкультуры региона и пензенского представительства Российского книжного союза.

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