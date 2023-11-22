Мельниченко принял участие в открытии выставки, посвященной работе пензенской археологической экспедиции Культура

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии выставки, посвященной работе пензенской археологической экспедиции.

Фото: Pnzreg.ru

Экспозицию, размещенную в новом корпусе краеведческого музея, составляют работы члена Союза художников России Станислава Бородина.

Художник провел летний месяц вместе с археологами на раскопках Селитренного городища в Астраханской области. Итогом поездки стали волжские пейзажи и портреты участников экспедиции, среди которых был и Олег Мельниченко, посвятивший археологической работе часть своего отпуска.

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На торжественное открытие были приглашены участники пензенской экспедиции в Астраханскую область — краеведы, школьники и студенты, представители «Академии отцов».

«Автор этих полотен хорошо известен не только в нашей стране, но и по всему миру. Очень радует, что он нашел время на эту поездку, чтобы своей кистью вписать работу пензенцев в историю российской археологии», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Работать приходилось в неимоверно трудных условиях. В этом году была страшная жара, поднимался ветер, который разносил пыль и песок, но это не мешало художнику творить и создать целый ряд картин. Уверен, что это не последняя поездка, в которую отправится с нашими археологами Станислав Юрьевич, которого ребята уже называют штатным художником пензенской экспедиции», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.