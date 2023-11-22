20:04:13 Среда, 22 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко принял участие в открытии выставки, посвященной работе пензенской археологической экспедиции

18:38 | 22.11.2023 | Культура

Печать

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в торжественном открытии выставки, посвященной работе пензенской археологической экспедиции.

Мельниченко принял участие в открытии выставки, посвященной работе пензенской археологической экспедиции

Фото: Pnzreg.ru

Экспозицию, размещенную в новом корпусе краеведческого музея, составляют работы члена Союза художников России Станислава Бородина.

Художник провел летний месяц вместе с археологами на раскопках Селитренного городища в Астраханской области. Итогом поездки стали волжские пейзажи и портреты участников экспедиции, среди которых был и Олег Мельниченко, посвятивший археологической работе часть своего отпуска.

Читайте также

Пензенские археологи при раскопках ханского дворца в Астраханской области нашли два сооружения

На торжественное открытие были приглашены участники пензенской экспедиции в Астраханскую область — краеведы, школьники и студенты, представители «Академии отцов».

«Автор этих полотен хорошо известен не только в нашей стране, но и по всему миру. Очень радует, что он нашел время на эту поездку, чтобы своей кистью вписать работу пензенцев в историю российской археологии», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Работать приходилось в неимоверно трудных условиях. В этом году была страшная жара, поднимался ветер, который разносил пыль и песок, но это не мешало художнику творить и создать целый ряд картин. Уверен, что это не последняя поездка, в которую отправится с нашими археологами Станислав Юрьевич, которого ребята уже называют штатным художником пензенской экспедиции», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Сердобске завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки В Лопатинском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда В Каменке «Ока» врезалась в опору моста, пострадала женщина-водитель
В отношении пожилого жителя Белинского района возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины Жительница Пензы подозревается в краже денег с банковской карты подростка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама