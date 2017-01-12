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Совет директоров ОАО «Биосинтез» возглавил Арун Кумар Раджпут

13:02 | 12.01.2017 | Экономика

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Арун Кумар Раджпут (Arun Kumar Rajput) избран председателем совета директоров ОАО «Биосинтез», расположенного в Пензе.

Совет директоров ОАО «Биосинтез» возглавил Арун Кумар Раджпут

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято на заседании совета директоров, состоявшемся в минувший понедельник, 9 января, в котором приняли участие Арвинд Аброл, Арун Кумар Раджпут и Александр Волошинов.

Другие члены совета директоров — Арвинд Кумар и Вивек Миттал — на заседании не присутствовали.

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По результатам голосования за выдвинутую кандидатуру было отдано все три голоса.

Известно, что ранее в совет директоров входили: генеральный директор ОАО «Биосинтез» Дмитрий Болдов, Марина Ревина, Владимир Колесников, Сергей Лапин, Григорий Левицкий, Елена Ловен и Александр Крикун.

Полномочия предыдущего совета директоров были прекращены в ходе внеочередного заседания, состоявшегося 23 декабря 2016 года. Тогда же был избран новый состав.

ОАО «Биосинтез» — одно из старейших предприятий фармацевтической отрасли, созданное в Пензе почти 60 лет назад.

В настоящее время портфель продукции компании насчитывает 180 препаратов с официальным годовым доходом 45 млн. долларов.

В декабре 2016 года «Биосинтез» вошел в группу компаний «Сан Фарма».
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