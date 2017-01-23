Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании ТОСЭР в Заречном Экономика

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Министерство экономического развития России подготовило проект постановления правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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На данном этапе проводятся общественные обсуждения проекта документа и независимая антикоррупционная экспертиза.

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Согласно проекту постановления, особый правовой режим будет действовать при осуществлении определенных видов экономической деятельности. В перечень включены, в частности, производство электрооборудования, древесины, резиновых и пластмассовых изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, разработка программного обеспечения, деятельность в области информационных технологий, научные исследования.

Минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности предлагается установить на уровне 5 млн. рублей.

Как отмечается в проекте документа, финансовое обеспечение мероприятий по созданию ТОСЭР осуществляется за счет средств бюджетов Пензенской области и Заречного в 2017–2018 годах в размере не менее 105 млн. рублей, а также благодаря внебюджетным источникам.