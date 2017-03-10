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ФОТОРЕПОРТАЖ Визит губернатора Ивана Белозерцева на ППО ЭВТ. Пенза, 10 марта 2017 г.

Иван Белозерцев высоко оценил работу Алексея Слугина на посту гендиректора ППО ЭВТ

15:30 | 10.03.2017 | Экономика

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев дал высокую оценку работе Алексей Слугина, назначенного на должность генерального директора АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ имени В.А. Ревунова» год назад после кончины прежнего руководителя предприятия.

Иван Белозерцев высоко оценил работу Алексея Слугина на посту гендиректора ППО ЭВТ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда его руководство [концерна «Радиоэлектронные технологии»] представляло, у меня были сомнения», — признался глава региона в ходе визита на завод в пятницу, 10 марта.

По словам Ивана Белозерцева, Алексей Слугин — инициативный руководитель, которому удалось сохранить опытные кадры и вместе с пришедшей на предприятие молодежью придать новый импульс для развития производства.

«Мы видим, что за год, который прошел, объемы производства увеличились в два с лишним раза. Это запредельные темпы роста для российского предприятия», — отметил губернатор.

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Он добавил, что ППО ЭВТ успешно выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, касающегося переориентации предприятий военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции.

«Что немаловажно, они свою продукцию реализуют не только внутри Российской Федерации, но и экспортируют в другие страны, расширяют географию. […] Они идут в ногу со временем», — констатировал Иван Белозерцев после посещения производственных площадей.

Он выразил уверенность в том, что взятый предприятием курс позволит достигнуть намеченные планы и выйти на объемы производства в 10 млрд. рублей по итогам 2017 года.
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