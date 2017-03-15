Компания «Нижавтодорстрой» не смогла взыскать с мэрии Пензы 17 млн. рублей Экономика

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Компания «Нижавтодорстрой» не смогла взыскать с администрации Пензы более 17 млн. рублей в качестве дополнительной стоимости за выполненные работы по ремонту дорог. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 15 марта.

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«Организация выполняла работы по строительству в рамках муниципального контракта №17 от 26 июня 2012 года «Реконструкция улично-дорожной сети города Пензы. Реконструкция улиц: Окружная от улицы Мира до улицы Воронова; от улицы Воронова до улицы 40 лет Октября». Получив оплату за работу, руководство компании посчитало, что этого недостаточно и выставила МКУ «Управление капитального строительства Пензы» счета на дополнительные объемы работ, которые, с их точки зрения, выполнило ООО «Нижавтодорстрой», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что администрация Пензы не нашла оснований признать объемы и стоимость дополнительных работ и оплатить их.

В городской администрации отметили, что в Арбитражном суде Поволжского округа 9 марта было рассмотрено гражданское дело по иску ООО «Нижавтодорстрой» к МКУ «Управление капитального строительства Пензы» о взыскании средств.

«По итогам судебных разбирательств в трех инстанциях в удовлетворении иска ООО «Нижавтодорстрой» было отказано ввиду недоказанности объема и стоимости выполненных работ», — резюмировали в пресс-службе.