«InnoMed» даст новый стимул для развития биомедицинского кластера Пензы — губернатор Экономика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Договоренности, достигнутые на IV межрегиональном форуме производителей медицинских изделий «InnoMed-2017», послужат новым стимулом для дальнейшего развития пензенского биомедицинского кластера «Биомед». Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«У нас создан хороший биомедицинский кластер. Он сегодня активно развивается. Очень важно, что министерство промышленности и торговли РФ поддерживает наш биомедицинский кластер. С 2012 года по настоящее время на поддержку выделено свыше 1 млрд. 100 млн. рублей», — сказал глава региона журналистам.

Иван Белозерцев отметил значимость протоколов о намерениях, которые были подписаны в рамках форума в четверг, 13 апреля — о проектах по производству стоматологических имплантов и медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.

«Это рабочие места, это технологии, с которыми они [зарубежные партнеры] к нам приходят, это заработная плата, это налоги, это продвижение Пензенского региона не только в России», — подчеркнул губернатор.

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Он выразил надежду на то, что пензенские предприятия, которые уже сегодня успешно решают задачи по импортозамещению, смогут завоевать зарубежные рынки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed» рассчитана на три дня — 13–15 апреля.

Программа включает в себя работу по нескольким секциям, осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев», знакомство с центром доклинических исследований и семинары. Также гости смогут посетить предприятия кластеров Пензенской области.

В рамках мероприятия организована межрегиональная выставка инновационных проектов и достижений. Принимающую сторону представляют предприятие «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, ПГУ, ПензГТУ, ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант» и АО «Оператор электронного правительства».

Форума организован при поддержке АО «Центр кластерного развития».