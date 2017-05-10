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В Пензе вновь отложен конкурс «Лучший по профессии»

13:13 | 10.05.2017 | Экономика

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Конкурс профмастерства «Лучший по профессии», в ходе которого представители строительных специальностей поборются за ценные призы — автомобиль, телевизор и планшет, вновь перенесен в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

В Пензе вновь отложен конкурс «Лучший по профессии»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ввиду того, что объекты строительства, выбранные для проведения конкурса, не готовы к соревнованиям, переносятся даты», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что соревнования между плиточниками-отделочниками перенесены на конец мая, а конкурс среди штукатуров — на начало июня.

«Места проведения конкурса остаются прежними: здание строящейся школы на улице Шевченко — для плиточников-отделочников и объект строительства на территории города «Спутник» — для штукатуров», — добавили в ведомстве.

Когда именно пройдут состязания, в Минстрое не уточнили.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» конкурс «Лучший по профессии» должен был состоятся 27 и 28 апреля. Буквально за неделю до его начала стало известно о переносе сроков проведения на 11 и 12 мая.
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