В Пензе пройдет региональный форум предпринимателей Экономика

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Региональный форум предпринимателей «Время новых возможностей» пройдет в Пензе с 23 по 26 мая.

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В его рамках будут организованы круглые столы, дискуссии по актуальным проблемам ведения бизнеса и улучшения делового климата. В частности, будут обсуждаться вопросы развития молодежного предпринимательства и взаимодействия бизнеса и власти

Также запланировано проведение обучающих мероприятий для руководителей и сотрудников предприятий региона.

Кроме того, в рамках форума состоится чествование лучших предпринимателей региона и вручение знаков «Почетный предприниматель Пензенской области».

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, главная цель форума — совершенствование политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и повышение эффективности взаимодействия с институтами развития предпринимательства.

«За четыре дня работы форума будут проведены более 10 дискуссионных площадок, семинаров и тренингов, на которых предприниматели региона смогут поделиться опытом, обсудить перспективы и направления развития бизнеса в регионе с властью и структурами поддержки предпринимательства», — цитирует Сергея Капралова пресс-служба министерства экономики региона.