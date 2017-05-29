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В Сердобске планируется создать ТОСЭР

11:31 | 29.05.2017 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Территорию опережающего социально-экономического развития намечено создать в Сердобске Пензенской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.

В Сердобске планируется создать ТОСЭР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подача заявки планируется в июне 2017 года», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 29 мая.

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Николай Симонов уточнил, что в минувшую пятницу зампред областного правительства Андрей Лузгин в Москве провел предварительную защиту заявки.

В свою очередь Андрей Лузгин пояснил, что в целом к идее создания ТОСЭР в Сердобске члены комиссии Фонда развития моногородов отнеслись положительно.

«Мы принимаем последний документ на сессии [Законодательного собрания Пензенской области] 9 июня по границам города, […] и 13 июня мы рассчитываем подать заявку в Минэкономразвития РФ», — добавил зампред правительства региона.
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