В Сердобске планируется создать ТОСЭР
Печать
Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Территорию опережающего социально-экономического развития намечено создать в Сердобске Пензенской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Подача заявки планируется в июне 2017 года», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 29 мая.
Читайте также
Правительство РФ утвердило критерии создания ТОРов в моногородах
Николай Симонов уточнил, что в минувшую пятницу зампред областного правительства Андрей Лузгин в Москве провел предварительную защиту заявки.
В свою очередь Андрей Лузгин пояснил, что в целом к идее создания ТОСЭР в Сердобске члены комиссии Фонда развития моногородов отнеслись положительно.
«Мы принимаем последний документ на сессии [Законодательного собрания Пензенской области] 9 июня по границам города, […] и 13 июня мы рассчитываем подать заявку в Минэкономразвития РФ», — добавил зампред правительства региона.