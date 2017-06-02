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Руководство «ЗИФ Плюс» заявило о возможной причастности чиновников к рейдерскому захвату

12:23 | 02.06.2017 | Экономика

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Высокопоставленные чиновники могут быть причастны к событиям на пензенском заводе «ЗИФ Плюс», руководство которого ранее заявило о вооруженном нападении на предприятие. Такое мнение высказал исполнительный директор ОАО «ЗИФ Плюс» Владимир Генералов в видеобращении, которое размещено на портале YouTube в минувший четверг, 1 июня.

Руководство «ЗИФ Плюс» заявило о возможной причастности чиновников к рейдерскому захвату. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По нашему мнению, то, что происходит с предприятием ОАО «ЗИФ Плюс», есть не что иное, как рейдерский захват, в котором принимают участие высокопоставленные чиновники Пензенской области», — заявил он.

По словам Владимира Генералова, также прокуратура региона «нашла в действиях судебных приставов коррупционную составляющую».

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«Мы полагаем, что приставы способствовали разграблению завода ОАО «ЗИФ Плюс», — добавил исполнительный директор предприятия.

В свою очередь в пресс-службе ОАО «ЗИФ Плюс» сообщили, что вооруженные люди продолжают удерживать часть завода под своим контролем.

Комментируя информацию о якобы имеющем место конфликте двух хозяйствующих субъектов, распространенную ранее пресс-службой УМВД России по Пензенской области, на предприятии заявили, что неизвестные граждане вводят полицию в заблуждение, а та в свою очередь не предпринимает должных мер по отношению к ним.

«Данные события происходят на фоне подготовки к запуску производства по двум заключенным госконтрактам», — отметили на заводе.
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