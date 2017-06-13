Мэр Пензы призвал поторопить МУПы, которые пока не продали неиспользуемое имущество Экономика

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своим заместителям Андрею Шевченко и Юрию Ильину принять меры в отношении муниципальных учреждений и предприятий, которые до настоящего времени не реализовали неиспользуемое имущество.

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«Пока еще не все МУПы освободились от собственности, которая ими не используется, хотя есть желающие ее приобрести», — отметил он в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 июня.

В качестве примера Виктор Кувайцев привел предприятие «Пензадормост».

«К примеру, в ведении МУП «Пензадормост» есть земельный участок с добротным офисным зданием, которое в настоящее время не используется по назначению», — сказал мэр.

По его мнению, еще раз проанализировать свою деятельность и выявить резервы должны, в частности, руководители муниципальных учреждений дополнительного образования, а также культуры и спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.