Пензенским предприятиям могут компенсировать часть затрат на транспортировку продукции Экономика

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Предприятия Пензенской области, в том числе организации автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения, имеют возможность компенсировать часть затрат на транспортировку продукции.

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«На субсидию могут рассчитывать предприятия-производители высокотехнологичной продукции в соответствии с перечнем Минпромторга России. Предусмотрена компенсация от 20% до 80% понесенных затрат в зависимости от происхождения и условий производства», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома.

В ведомстве пояснили, что 80% расходов компенсируется в случае наличия у организации подтверждения производства промпродукции на территории России либо специального инвестконтракта, а до 31 декабря 2017 года — при наличии сертификата о происхождении товара на партию, за исключением продукции сельскохозяйственного машиностроения.

«Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого организацией с АО «Российский экспортный центр» и Минпромторгом России», — отметили в пресс-службе.