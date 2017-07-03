Пензенский губернатор призвал чиновников оказать содействие ГК «Черкизово» Экономика

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал подчиненных оказать содействие группе компаний «Черкизово», которая планирует реализовать в Пензенской области масштабный инвестиционный проект.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы должны все сделать, чтобы выполнить условия, которые предлагает инвестор — по налоговым преференциям, по подготовке площадок. Работа большая проведена, нужно довести ее до конца», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июля.

Глава региона отметил, что мясо на «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» везут из Липецкой и Воронежской областей.

«Мы должны создать такие условия и развивать это направление, чтобы у нас были созданы рабочие места и чтобы […] исходный материал — мясо — был с пензенской земли. Такая возможность у нас есть», — уточнил Иван Белозерцев.

В Пензенской области группа «Черкизово» представлена «Васильевской птицефабрикой», мясоперерабатывающим комбинатом, пятью свиноводческими комплексами и двумя комбикормовыми заводами. Компания обеспечивает занятость 3 тыс. 600 человек.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), состоявшегося в июне, председатель совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов сообщил, что компания намерена вложить примерно 300 млн. рублей в модернизацию линии на «Васильевской птицефабрике», а также перепрофилировать убойную линию на мясоптицекомбинате.

Кроме того, по его словам, летом текущего года «Черкизово» планирует приступить к реализации масштабного инвестпроекта по строительству двух из семи свиноводческих откормочных комплексов.