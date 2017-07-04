В Пензенской области подведены итоги расходования субсидий субъектами МСП за 2016 год Экономика

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области завершило проверку субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших прямую государственную финансовую поддержку в 2016 году.

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Денежные средства предоставлялись им на возмещение части затрат на приобретение оборудования для развития и модернизации производства товаров и услуг.

Финансовая поддержка была оказана 34 субъектам, среди которых — предприятия различных сфер деятельности, в том числе производства машин и оборудования, мебели, мучных и кондитерских изделий.

Общая сумма субсидий составила 43,3 млн. рублей.

«По результатам проверки установлено, что все приобретенное оборудование, затраты на которое были субсидированы министерством экономики, используется по целевому назначению для производственных нужд, благодаря чему создано более 240 новых рабочих мест. Также в 2016 году от организаций и индивидуальных предпринимателей – получателей поддержки в различные уровни бюджета поступило более 176 млн. рублей налогов и взносов. Объем инвестиций в основной капитал предприятий составил 277,7 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минэкономики Пензенской области.