В Пензе «Дилижанс» требует от Минпрома признать недействительным конкурс по маршруту №130 Экономика

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. ООО «Корпорация Дилижанс» требует от министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области признать недействительным конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам №№130, 428, 521, 534 и 550, который был проведен согласно приказу ведомства от 15 декабря 2016 года. Соответствующий иск рассматривается в Арбитражном суде Пензенской области.

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Также частная компания требует признать недействительными свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту №130 «Пенза («Арбековская застава») — село Засечное (город «Спутник»)» и карты маршрута, выданные индивидуальному предпринимателю Алексею Лопухову после данного конкурса.

По мнению истца, процедура отбора проходила с нарушением установленных требований, что повлияло на итоги.

Так, представители «Корпорации «Дилижанс» усомнились в честности процедуры подсчета баллов по лоту №3.

«Каким образом был осуществлен подсчет баллов с десятичными дробями у победителя конкурса ИП Лопухова А.Г. — 1 тыс. 466,25 балла и какие критерии заявки ИП Лопухова подлежали оценке, в общедоступных материалах проведенного конкурса не зафиксировано», — отмечается в материалах дела.

В частности, в транспортной компании назвали необоснованным присвоение Алексею Лопухову 300 баллов за осуществление регулярных перевозок, что являлось одним из критериев при отборе победителя. В качестве довода истец привел тот факт, что сведения о предпринимателе как о перевозчике не включены в существующий реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Пензы, следовательно соответствующего опыта у него не было.

«Отсутствие опыта осуществления регулярных перевозок у ИП Лопухова А.Г. уменьшает количество набранных победителем конкурса баллов до 1 тыс. 166,25, что является существенным и способным повлиять на итоги конкурса, так как заявка ООО «Корпорация Дилижанс» оценена комиссией в 1 тыс. 210 баллов», — говорится в материалах.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 27 июля 2017 года к участию в деле в качестве соистца привлечено ООО «Компания Дилижанс».

Следующее заседание назначено на предстоящую среду, 2 августа.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Минпрома Пензенской области, индивидуальный предприниматель Алексей Лопухов начал осуществлять перевозку пассажиров по маршруту №130 20 февраля 2017 года.

Его протяженность составляет 24,4– 29,5 км: автобусы №130 едут через всю Пензу — от «Арбековской заставы» до улицы Радужной в «Спутнике».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, участниками ООО «Корпорация Дилижанс» являются Олег Тюгаев и Олег Фомин — доля каждого в уставном капитале 50%. Генеральный директор организации — депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия».

ООО «Компания Дилижанс» также учреждено Олегом Тюгаевым и Олегом Фоминым — доля каждого в уставном капитале 50%. Генеральным директором является Андрей Фомин.