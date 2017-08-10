«Молком» ввел в эксплуатацию комплекс по производству мягкого творога Экономика

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») запустил комплекс по производству различных видов мягкого творога методом ультрафильтрации.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

«В августе на предприятии был осуществлен запуск целого производственного комплекса — установлены новые емкости, позволяющие осуществить подготовку нескольких тонн продукта одновременно, установлена станция смешения в потоке «Alfa Laval/PCM», а также линия производства творога методом ультрафильтрации польской фирмы «Alima Bis», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате».

В компании пояснили, что пусконаладочные работы осуществляли специалисты из Польши и Франции.

«Первая линия фирмы «Alima Bis» была установлена на заводе в 2013 году. Ее запуск позволил использовать современный формат упаковки, производить асептический розлив продукции с привлечением минимального количества сотрудников — на линии работают всего два оператора», — отметили в пресс-службе.

В ГК «Дамате» пояснили, что решение об установке нового комплекса оборудования было принято в 2016 году в связи с ростом популярности мягкого творога среди покупателей и увеличением количества заказов на данную продукцию.

«В настоящее время две линии позволяют перерабатывать до 1 тыс. 800 тонн молока-сырья в месяц. Установка и запуск нового оборудования позволит значительно расширить ассортимент продукции крупнейшего пензенского переработчика молока», — сказали в компании.

В пресс-службе напомнили, что модернизация молочного завода была начата сразу после его присоединения к «Дамате».

«Общий объем инвестиций в «Молком» уже превысил 1,4 млрд. рублей. Совокупно производственные площадки предприятия рассчитаны на переработку до 500 тонн молока в сутки», — уточнили в компании.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.