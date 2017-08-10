Бековский сахзавод перечислил в бюджет 210 млн. рублей еще до возбуждения дела — адвокат Экономика

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Предприятие «Бековский сахарный завод» перечислило в бюджетную систему Российской Федерации более 210 млн. рублей еще до того, как белинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Об этом сообщил адвокат, профессор кафедры «Правосудие» Пензенского государственного университета, кандидат юридических наук Борис Алейников.

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«Недоплаченная сумма налога на прибыль в размере 165 млн. рублей, которая, по мнению налоговой инспекции, возникла в результате получения необоснованной налоговой выгоды, уплачена сахарным заводом в бюджетную систему Российской Федерации в полном объеме. Хочу подчеркнуть, что эта оплата осуществлена до возбуждения уголовного дела», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в филиале «Алейников и партнеры» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы в четверг, 10 августа.

Адвокат уточнил, что деньги были перечислены 2 августа — за несколько часов до открытия дела.

По его словам, для него является загадкой, почему эти два события произошли в один день.

Борис Алейников пояснил, что предприятие уплатило более 210 млн. рублей с учетом пени и штрафов, при этом 149 млн. рублей было перечислено в бюджет Пензенской области.

Он сообщил, что уже подготовлена жалоба в суд по факту возбуждения уголовного дела, которую планируется подать в предстоящую пятницу, 11 августа.

«Решением налоговой инспекции [от 27 сентября 2016 года], вступившим в силу в конце 2016 года, «Бековский сахарный завод» признан виновным в получении необоснованной налоговой выгоды, то есть, проще говоря, в недоплате налога на прибыль в размере 165 млн. рублей. Сахарный завод в январе 2017 года сразу же обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании этого решения незаконным и недействительным. Определением арбитражного суда исполнение указанного решения налогового органа приостановлено. 14 июля 2017 года Арбитражный суд Пензенской области вынес решение, которым отказал сахарному заводу в его просьбе признать решение налоговой незаконным», — пояснил адвокат.

Он обратил внимание на то, что данное решение пока не вступило в силу и предприятие намерено обжаловать его в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

«Я думаю, что в сентябре рассмотрят», — предположил Борис Алейников.

Он отметил, что решение перечислить всю требуемую сумму, несмотря на несогласие с претензиями налогового органа, связано с желанием сохранить добрую репутацию руководства «Бековского сахарного завода», а в случае положительного разрешения спора в Самаре предприятие вернет уплаченные деньги.

«Сахарному заводу инкриминируют в вину, что он завысил необоснованно рыночную цену на сырье — на сахарную свеклу. […] Суд почему-то считает, что это манипуляция ценой, а мы следуем постановлению пленума [Высшего арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»], который указывает судам, что при рассмотрении [необходимо] в первую очередь и главным образом выяснить, была ли у сахарного завода – налогоплательщика реальная деловая цель с учетом специфики рынка, его тенденций. Мы считаем, что сделки по покупке сырья — это как раз реализация установки учредителя на такую экономическую модель развития, которая обеспечивает на долгосрочную перспективу устойчивое социально-экономическое развитие», — сказал адвокат.

По словам Бориса Алейникова, у мелких поставщиков сырье закупалось по цене около 2 тыс. рублей за тонну, а у крупных, поставляющих 80–90% свеклы — за 4 тыс. рублей, поскольку такие предприятия вкладывают эту разницу в развитие своего производства и позволяют загрузить мощности сахзавода, обеспечив тем самым его надежную работу.

Он уточнил, что основными поставщиками являются ООО «Вертуновское» и ООО «Красная горка», входящие в группу компаний «Континент» так же, как и «Бековский сахарный завод».

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Адвокат отметил, что подобная ситуация с претензиями по уплате налогов произошла с сахзаводом впервые и является достаточно редкой для судебной практики в целом — нарушения чаще выявляются в сфере НДС.

«По заработной плате никаких вообще никогда не было задолженностей. Это оплачивается при любых обстоятельствах», — подчеркнул Борис Алейников.

Он также обратил внимание на то, что уголовное дело возбуждено «по факту», а потому подозреваемых из числа руководства предприятия нет.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Бековский сахарный завод» является Алексей Исаев. В качестве учредителей значатся ООО «Венера» с долей 47,5%, Александр Прасулов — 5%, а также депутат Законодательного собрания Пензенской области Борис Кулагин — 47,5%.