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Снижение ставок по ипотеке позволит пензенцам улучшить жилищные условия — губернатор

10:38 | 11.08.2017 | Экономика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Снижение Сбербанком ставок по ипотеке и размера первоначального взноса позволит тысячам жителей Пензенской области улучшить свои жилищные условия. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев перед визитом в Пензу главы правительства России Дмитрия Медведева, который, как ожидается, в пятницу, 11 августа, проведет совещание по вопросам развития жилищного строительства.

Снижение ставок по ипотеке позволит пензенцам улучшить жилищные условия — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новые ставки по ипотеке будут колебаться в диапазоне от 7,4% до 10%. Для нашей страны это исторический минимум. Я уверен, что меры, которые предприняты благодаря позиции президента РФ и правительства страны, позволят улучшить жилищные условия тысячам пензенцев», — отметил глава региона.

По его словам, снижение ставок по ипотеке также положительно скажется на развитии строительной отрасли в целом.

«В Пензенской области работают шесть жилищных программ. С их помощью и с помощью ипотеки люди смогут приобретать новые квартиры и строить дома, будут расти новые микрорайоны, рождаться дети в семьях. Все взаимосвязано», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

С 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Кроме того, уменьшен размер первоначального взноса на приобретение готового жилья.

Новые ставки ипотеки при покупке жилья в новостройке составят от 7,45 до 10%, на вторичном рынке — 8,9% до 10%. Первоначальный взнос по программе «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%.
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