Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание ТОСЭР в Сердобске Экономика

Сердобск, 12 августа 2017. PenzaNews. Комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Минэкономразвития РФ одобрила заявку на создание ТОСЭР в Сердобске Пензенской области.

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Всего по итогам заседания, состоявшегося в минувшую пятницу, 11 августа, комиссия утвердила заявки 11 моногородов.

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Так, одобрены предложения по созданию ТОСЭР в Заринске Алтайского края, Сердобске, Кондопожском городском поселении Карелии, Далматово Курганской области, Саянске Иркутской области, Канашском городском округе Чувашии, городском поселении Пикалевском Ленинградской области, Вятских Полянах Кировской области, Зеленодольске, Чистополе и Нижнекамске Татарстана.

Все представленные проекты предусматривают создание в моногородах не менее 14 тыс. постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение в ТОСЭР не менее 170 резидентов.

Материалы по итогам заседания комиссии будут направлены в правительство. Окончательное решение о создании ТОСЭР примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.