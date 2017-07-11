В Никольске намечено создать ТОСЭР Экономика

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Территорию опережающего социально-экономического развития намечено создать в Никольске Пензенской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Кулинцев.

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«По Никольску мы также готовим заявку по созданию ТОСЭР», — сказал он в ходе совещания, посвященного развитию моногородов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 11 июля.

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Кроме того, по словам Андрея Кулинцева, в Никольске планируется создать индустриальный парк, специализирующийся на производстве хрустальных и стеклянных изделий.

Он напомнил, что в настоящее время ведется работа по созданию ТОСЭР в Сердобске и Заречном, где возникли определенные трудности из-за необходимости внесения изменений в федеральное законодательство.

«В Госдуму поступил положительный официальный отзыв от правительства Российской Федерации. […] Мы эту работу продолжаем, чтобы в этом году ТОСЭР в Заречном создать», — подчеркнул Андрей Кулинцев.