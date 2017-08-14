Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс по поддержке начинающих предпринимателей Экономика

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Мэрия Пензы объявила конкурс по отбору проектов на предоставление из городского бюджета грантов вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства.

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Прием заявок стартовал в понедельник, 14 августа, и продлится до 12 сентября.

Предприниматели могут претендовать на грант в размере до 300 тыс. рублей. Направить средства они смогут на приобретение оборудования, оплату рекламы и аренды.

Проект, претендующий на грант, должен предполагать рост финансовых результатов, увеличение количества рабочих мест, вложение собственных средств не менее 15% от размера выделяемых средств.

Предприниматель должен быть зарегистрирован и работать на территории Пензы.

Использовать средства гранта бизнесмен должен в течение 30 рабочих дней с момента перечисления денег.

Итоги конкурса будут подведены 28 сентября.