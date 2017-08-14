16:33:10 Понедельник, 14 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Марсово поле». Пенза, 13 августа 2017 г.

Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс по поддержке начинающих предпринимателей

11:55 | 14.08.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Мэрия Пензы объявила конкурс по отбору проектов на предоставление из городского бюджета грантов вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мэрия Пензы объявила грантовый конкурс по поддержке начинающих предпринимателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием заявок стартовал в понедельник, 14 августа, и продлится до 12 сентября.

Предприниматели могут претендовать на грант в размере до 300 тыс. рублей. Направить средства они смогут на приобретение оборудования, оплату рекламы и аренды.

Проект, претендующий на грант, должен предполагать рост финансовых результатов, увеличение количества рабочих мест, вложение собственных средств не менее 15% от размера выделяемых средств.

Предприниматель должен быть зарегистрирован и работать на территории Пензы.

Использовать средства гранта бизнесмен должен в течение 30 рабочих дней с момента перечисления денег.

Итоги конкурса будут подведены 28 сентября.
Актуальное
Читайте также
Жительница Подмосковья подозревается в краже 350 тыс. рублей у пенсионерки из Пензы Пензенская область отличилась по упоминаемости в контексте майских указов в экономике
Школе в «Спутнике» предлагается присвоить имя Лермонтова Жителей Кузнецка и близлежащих сел ждет плановое отключение газа
Под Пензой попавшемуся на пьяной езде мотоциклисту грозит штраф до 300 тыс. рублей На форуме в Кузнецке обсудят ситуацию в экономике, ЖКХ и соцсфере
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама