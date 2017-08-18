В Пензе фонд развития промышленности начал прием заявок на выдачу займов Экономика

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Созданный в конце июля 2017 года фонд развития промышленности Пензенской области начал прием заявок от предпринимателей на получение займов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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На получение займа под 5% годовых на 5 лет могут рассчитывать предприятия обрабатывающих отраслей промышленности.

Подать заявки можно в технопарке «Рамеев» по адресу: улица Центральная, 1, офис 402А, в будние дни.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о создании фонда развития промышленности Пензенской области в июне 2017 года.

Предполагалось, что фонд начнет работу осенью.

Юридическое лицо, согласно данным ЕГЮРЛ, было зарегистрировано 21 июля. Его директором назначен Андрей Кувайцев.

В роли учредителей фонда, который является некоммерческой организацией, выступили министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области и департамент государственного имущества региона.