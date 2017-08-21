В Пензенской области закон об инвестициях ждут изменения Экономика

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Изменения в закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области», направленные на снижение административных барьеров для бизнеса, планируется принять на 47-й очередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 25 августа.

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«Поступили замечания прокуратуры. Министерством экономики [региона] данные замечания были проработаны и учтены в предлагаемой редакции закона», — сообщил заместитель министра экономики Пензенской области Дмитрий Полукаров, представляя законопроект на заседании комитета по экономической политике в понедельник, 21 августа.

Он пояснил, что, в частности, в документе дополнительно прописан критерий бюджетной эффективности.

«Также сокращен срок принятия решения о включении в реестр участников региональных инвестиционных проектов с 60 до 30 рабочих дней. Сокращен перечень документов, запрашиваемых при включении в реестр. Так, выписки из реестра резидентов индустриальных парков, а также соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидентов центра регионального развития в настоящее время не требуются», — уточнил замглавы ведомства.

Дмитрий Полукаров добавил, что законопроект предполагает уход от дополнительного контроля со стороны министерства экономики Пензенской области.

«Теперь не будет контролироваться, что участники являются резидентами и что они соответствуют требованиям бюджетной эффективности», — отметил он.

Замминистра экономики пояснил, что предлагаемые изменения не затронут интересы каких-либо конкретных инвесторов.

«В настоящее время заявок на включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов не поступало», — уточнил Дмитрий Полукаров.